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15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

SİVAS (AA) - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetindağ, kentte kadınların tarımsal üretimde önemli bir payının olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de son 2 yılda Kovid-19 salgını nedeniyle tarımsal üretimin öneminin daha fazla ortaya çıktığını belirten Çetindağ, şunları kaydetti:

"Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ımızda da çiftçilerimiz salgın sürecinde milletimizi yabancı ülkelere muhtaç etmemek için var gücüyle çalıştı ve başardı. Bunda kadınlarımızın büyük rolü oldu. Kadınlarımız bazen tarlada çift sürdü, tohum ekti bazen de ürününü hasat etti, hayvanlarına baktı. Emekleriyle toprağı yoğuran, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum."

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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Haber: 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü - Haberler
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