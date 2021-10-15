15 Ekim Dünya El Hijyeni Günü - Haberler
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15 Ekim Dünya El Hijyeni Günü

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15 Ekim Dünya El Hijyeni Günü

Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile sürekli temas halindedir.

Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile sürekli temas halindedir. Ellerimiz en fazla mikroorganizma barındıran organımızdır. Çoğumuz öksürürken mendil kullanmak yerine ağzımızı elimizle kapatır ve avucumuzun içine hapşırırız. Aynı havayı soluduğumuz diğer kişilerin hastalanmaması için yaptığımız bu davranış sonrasında da aynı insanlarla tokalaşarak ayrılırız. Sonuçta elimizi bir hastalık bulaştırma aracı olarak kullanmış oluruz. Virüs ile kirlenmiş ellerle tokalaşmak, kapı kollarına, asansör, bankamatik düğmelerine dokunmak dokunulan her yerin virüs ile kirlenmesine hastalığın yayılmasına neden olur. Bu nedenle hasta olanların buraları kirletmemeye dikkat etmesi, buralara dokunanların, elini ağzına burnuna götürmemesi, el temizliğine dikkat etmesi çok önemlidir.

Ellerimiz temiz gibi görünse de, gözle görülmeyen bakteri, virüs ve parazitler gibi pek çok hastalık yapıcı etkeni üzerinde taşıyabilir. Sadece El yıkamak ile; başta soğuk algınlığı olmak üzere grip, ishal ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonları da zararlı mikroorganizmaların bulaşması önlenebilir. El yıkama "en basit, en etkili ve en ucuz "yöntemdir.

Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmalarda el yıkama sıklığının istenen düzeyde olmadığını belirten sonuçlara rastlanmaktadır (Curtis, 2011). Tüm dünyada el yıkanma istenildiği kadar yaygın olan bir alışkanlık değildir. Mart 2020 den beri mücadele ettiğimiz coronavirüs salgınında da görmüş olduğumuz gibi el yıkamanın sağlığımız için önemi tahmin ettiğimizden çok daha fazla olduğu görülmüştür. Bu özel günde; el yıkamanın önemini kavrayarak el yıkamayı alışkanlık haline dönüştürmek çok önemlidir. Bu özel günün amacı "Bir günle sınırlı kalmayarak, su ve sabunla el yıkamanın sürekliliğini sağlamak" olmalıdır.

El yıkamak basit görünse de, uyulması ve dikkat edilmesi gereken kuralları vardır. Ellerde en sık temas edilen noktalar oldukları için daha fazla mikroorganizma barındırmaktadır, doğru teknik; 15-20 saniye sürede ve özellikle başparmak, parmak araları ve parmak uçları uygun teknikle yıkanmalıdır. Çünkü Etkin bir el hijyeni, her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygulanması ile sağlanabilir.

Doğru Zamanda, Doğru Teknikle ELİNİ YIKA, ENFEKSİYONU SIFIRLA

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