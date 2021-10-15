"15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü" Kapsamında Kaymakamımız Adulkadir DEMİR'den Ziyaret…

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününde; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR, Ziraat Odası Başkanı Rasim METİN ve İlçe Jandarma Komutanı Yusuf TUNÇ ile birlikte Aşağı Işıklar mahallesinde susam hasadı yapan çiftçi kadınları ziyaret etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri