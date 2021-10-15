"15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü" Kapsamında Kaymakamımız Adulkadir DEMİR'den Ziyaret…
15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününde; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR, Ziraat Odası Başkanı Rasim METİN ve İlçe Jandarma Komutanı Yusuf TUNÇ ile birlikte Aşağı Işıklar mahallesinde susam hasadı yapan çiftçi kadınları ziyaret etti.
15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününde; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR, Ziraat Odası Başkanı Rasim METİN ve İlçe Jandarma Komutanı Yusuf TUNÇ ile birlikte Aşağı Işıklar mahallesinde susam hasadı yapan çiftçi kadınları ziyaret etti.
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