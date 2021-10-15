15 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
15 Ekim 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Letonya - Türkiye
03:40 Milli Maç Özel
05:40 Spor Artı
06:40 A Milli Futbol Takımı Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
14:00 TBMM-TV
17:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Taktik Analiz
23:00 İleri Üçlü