15 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Letonya - Türkiye

03:40 Milli Maç Özel

05:40 Spor Artı

06:40 A Milli Futbol Takımı Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

14:00 TBMM-TV

17:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Taktik Analiz

23:00 İleri Üçlü

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri