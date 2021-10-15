15 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Ekim Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31629 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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15 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Ekim Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31629 sayılı Resmi Gazete

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15 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Ekim Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31629 sayılı Resmi Gazete

15 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Ekim Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 15 Ekim 2021 Cuma Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 15 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Ekim Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi?Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4620)

YÖNETMELİKLER

–– Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2021/22)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2021 Tarihli ve 10489 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber: 15 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Ekim Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31629 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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