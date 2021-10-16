15 Ekim 2021 Haberleri
15 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
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- Ermenistan Başbakanı Paşinyan sonunda pes etti! 'Türk Koridoru' açılıyor
- Çin'den tepki çeken karar! Apple Store'dan Kuran ve İncil uygulamalarını kaldırdılar
- 'Çekirge' operasyonunda 8 kişi tutuklandı, örgüt lideri adliye tuvaletinde bileklerini kesti
- Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı
- Kaldırımdan giden yayadan kornayla yol isteyen taksiciye 864 lira ceza kesildi
- Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
- Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü
- Başakşehir'den Beşiktaş'a olay gönderme! Stadyumda bangır bangır Serdar Ortaç çaldı
- Çorum'daki kardeş cinayeti kamerada! Kavga alacak-verecek meselesinden çıkmış
- Sil Baştan filmi gerçek oluyor! Bilim adamları, istenmeyen anıları silebilen bir protein keşfetti
- Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
- Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi
- Başkentte tarihi operasyon: 451 bin adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
- Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izledi
- Çin, 6 aylık görev için Shenzhou-13 mürettebatlı uzay aracını uzaya fırlattı
- 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı
- Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme
- 6 gün önce oğlunun boğazına bıçak dayanan şahıs, bu kez de teknede kendini yakmaya kalktı
- 2022'de Türkiye Grand Prix'si koşulacak mı? Formula 1'de gelecek yılın takvimi netleşti
- İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu
- Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi
- Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
- Pjanic, Sporting maçında oynayacak mı? Beşiktaş, taraftarın merakla beklediği haberi verdi
- Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek
- Hakkari'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bileti satışı yasaklandı
- Fatih Terim transfer raporunu yönetime sundu! 5 kişilik liste hem genç hem de yerli
- İstanbul'da gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi
- Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
- Yıllarca 'Hukuk bitirip savcı oldum' diye ailesinden para alan genç, sahte savcı kimliği kullanınca tutuklandı
- Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu
- Yer yerinden oynayacak! PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor
- Akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte araba alırken sorulan 'Dizel mi?' sorusu tarih olacak
- Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu
- 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada 2 kardeşin uyuyakaldıkları için servise binemediği ortaya çıktı
- Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde ölü bulundu
- Skandal görüntüler paylaşıldı! Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu
- Uluslar Ligi finaline damga vuran gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
- Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilerin 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt
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