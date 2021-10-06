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15 bin TL değerinde 3 dinamo çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
15 bin TL değerinde 3 dinamo çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlara ait yaklaşık 15 bin TL değerinde dinamo hırsızlığa karışan 2 şüpheli, JASAT timlerinin çalışması sonucunda yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlara ait yaklaşık 15 bin TL değerinde dinamo hırsızlığa karışan 2 şüpheli, Jasat timlerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Çandır ve Pınarcık Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çandır Mahallesinde F. I. isimli şahsa ait maddi değeri yaklaşık 5 bin TL, Pınarcık mahallesinde N.K. isimli şahsa ait maddi değeri yaklaşık 4 bin TL ve yine Çandır Mahallesinde maddi değeri yaklaşık 6 bin TL olan dinamo hırsızlığı gerçekleşti. Farklı zamanlarda gerçekleşen olayların ardından Serik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 5. ve 19. JASAT Timleri ve merkez jandarma komutanlığı ekipleri hırsızlık olaylarına karışan şahısları bulmak üzere çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin B.Z. ve A.Z. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan açıklamada vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği bildirildi. - ANTALYA

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