15.10.2021 Basın Duyurusu (16.10.2021 Günü İstasyon Meydanı Açık Hava Mitingi Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollar) - Haberler
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15.10.2021 Basın Duyurusu (16.10.2021 Günü İstasyon Meydanı Açık Hava Mitingi Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollar)

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15.10.2021 Basın Duyurusu (16.10.2021 Günü İstasyon Meydanı Açık Hava Mitingi Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollar)

16 Ekim Cumartesi günü ilimizde yapılacak olan İstasyon Meydanı Açık Hava Miting Emniyet Tedbiri kapsamında güvenlik tedbirlerinden dolayı vatandaşlarımızın etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar...

16 Ekim Cumartesi günü ilimizde yapılacak olan İstasyon Meydanı Açık Hava Miting Emniyet Tedbiri kapsamında güvenlik tedbirlerinden dolayı vatandaşlarımızın etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.

15. 10. 2021 CUMA GÜNÜ SAAT: 21: 00 İLE 16. 10. 2021 PAZAR GÜNÜ ETKİNLİK BİTİMİNE KADAR KAPATILACAK OLAN YOLLAR

Akkoyunlu Caddesinde; Ofis Kavşaktan Kapanacaktır.

Alternatif olarak; Ekinciler Caddesi - Hintlibaba Caddesini takiben Kışla Caddesi ve Ali Emiri Caddesine verilecektir.

Mehmet Akif Ersoy Caddesinde; Sezai Karakoç Kavşağından kapanacaktır.

Alternatif olarak; Cemiloğlu Caddesi, Kılavuz Caddesi takiben Nükhet Coşkun Caddesine veya Şehitlik Kavşağı - Ali Emiri Caddesi takiben Elazığ Caddesine verilecektir.

Cemiloğlu Caddesinde; Cemiloğlu Kılavuz Caddesi kesişimi ve Cemiloğlu Caddesi Gürsel Caddesi kesişiminden kapanacaktır.

Alternatif olarak; Kılavuz Caddesi ve Gürsel Caddesi takiben Nükhet Coşkun Caddesine verilecektir.

İstasyon Caddesinde; İstasyon Caddesi - İnaloğlu Caddesi kesişiminden kapanacaktır.

Alternatif olarak; Ali Emiri Caddesi takiben Elazığ Caddesi veya Ekinciler Caddesine verilecektir.

Kışla Caddesi; İstasyon Caddesi -Kışla Caddesi kesişiminden kapanacaktır.

Alternatif olarak; Ekinciler Caddesi takiben Elazığ Caddesine verilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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Haber: 15.10.2021 Basın Duyurusu (16.10.2021 Günü İstasyon Meydanı Açık Hava Mitingi Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollar) - Haberler
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