140 puanla ne zaman 3. tercih yapılacak? - Haberler
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140 puanla ne zaman 3. tercih yapılacak?

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140 puanla ne zaman 3. tercih yapılacak?

YKS İkinci yerleştirmelerde de herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar özellikle de 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağını merak ediyor. Adaylar konu hakkında araştırmalar yaparken 140 puanla ne zaman tercih yapılacak? YKS 3. ek tercih ne zaman?

Üniversiteye yerleşmek için tercihlerin sona ermesini bekleyen ek tercih takipçileri, 140 puanla ek tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 140 puanla ne zaman tercih yapılacak?

140 PUANLA NE ZAMAN TERCİH YAPILACAK?

Yks ikinci ek tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Kılavuzun yayınlanması sonrası 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

EK TERCİH NASIL YAPILIR

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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