14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı

KİLİS'te hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Ö., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

KİLİS (DHA) - KİLİS'te hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Ö., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), 'hırsızlık', ve iki farklı dosyadan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kilis Açık İnfaz Kurumu'ndan, Kapalı İnfaz Kurumu'na sevk edildiği sırada firar eden F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, F.Ö.'nün saklandığı evi tespit etti. Operasyon düzenleyen polisleri görüp kaçan F.Ö. ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan F.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri
29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı

29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı İdo Tatlıses
Spor Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Nihal Yalçın Hava Durumu Temel Karamollaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:44:55. #1.11#