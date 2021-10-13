14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
KİLİS'te hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Ö., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
KİLİS (DHA) - KİLİS'te hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Ö., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), 'hırsızlık', ve iki farklı dosyadan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kilis Açık İnfaz Kurumu'ndan, Kapalı İnfaz Kurumu'na sevk edildiği sırada firar eden F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, F.Ö.'nün saklandığı evi tespit etti. Operasyon düzenleyen polisleri görüp kaçan F.Ö. ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan F.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri