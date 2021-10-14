14 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı? 14 Ekim bireysel dokunulmazlığı kazanan isim!

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen programları arasında yer alan programda, bu akşam ilk aşamada takımlar yarışıyor. Sonrasında ise dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir kişi bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken bir kişi eleme adayı olacak. Peki, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI? MAVİ TAKIM MI, KIRMIZI TAKIM MI?

Takım oyununu mavi takım kazandı.

14 EKİM DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM

Dilara dokunulmazlığı kazandı ve Ateş'i potaya gönderdi.

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