14 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı? 14 Ekim bireysel dokunulmazlığı kazanan isim!
Masterchef Türkiye, 14 Ekim tarihinde birbirinden güzel lezzetlerin tanıtılmasına yardımcı oldu. Ege Mutfağına yönelik yemeklerin yapıldığı programda MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef hangi takım kazandı, mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı?
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen programları arasında yer alan programda, bu akşam ilk aşamada takımlar yarışıyor. Sonrasında ise dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir kişi bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken bir kişi eleme adayı olacak. Peki, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı?
MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI? MAVİ TAKIM MI, KIRMIZI TAKIM MI?
Takım oyununu mavi takım kazandı.
14 EKİM DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM
Dilara dokunulmazlığı kazandı ve Ateş'i potaya gönderdi.
Haberler.com - Gündem