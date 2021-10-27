14. Kastamonu Tanıtım Günleri Başladı

İlimizin eşsiz lezzetleri, doğal ve kültürel zenginliğinin tanıtılacağı, 14. Kastamonu Tanıtım Günlerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın teşrifleri ve Valimiz Sayın Avni Çakır'ın katılımı ile İstanbul, Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Kastamonu Tanıtım Günleri 31 Ekim tarihlerine kadar devam edecek. KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

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