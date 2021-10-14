14 Ekim Perşembe yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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14 Ekim Perşembe yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

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14 Ekim Perşembe yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

14 Ekim Perşembe 2021 günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Bir Zamanlar Kıbrıs, İkimizin Sırrı, Masterchef, Baht Oyunu, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Son Yaz yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 14 Ekim Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Ekim Perşembe yayın akışı Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Salı Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Ekim Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi'

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tarım Bizim Geleceğimiz

21.15 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

03.55 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

12.15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Camdaki Kız 'Dizi'

00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Power Rangers 'Yabancı Film'

22.30 Power Rangers 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

13.00 Bizim Köyün Kızları

16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

20.00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'

00.15 Yerli Dizi'

02.45 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)

04.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

20:00 MasterChef Türkiye TV8

20.00 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi'FOX TV

20.00 Tarım Bizim Geleceğimiz SHOW TV

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'ATV

20.00 Camdaki Kız 'Dizi'KANAL D

20.00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi' TRT1

20.00 Power Rangers 'Yabancı Film' Star TV

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Haber: 14 Ekim Perşembe yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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