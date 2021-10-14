14 Ekim Perşembe yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Ekim Perşembe yayın akışı Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Salı Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Ekim Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR? 14 EKİM YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi'

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tarım Bizim Geleceğimiz

21.15 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

03.55 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Camdaki Kız 'Dizi'

00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Power Rangers 'Yabancı Film'

22.30 Power Rangers 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Bizim Köyün Kızları

16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

20.00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'

00.15 Yerli Dizi'

02.45 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)

04.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

BUGÜN TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

20:00 MasterChef Türkiye TV8

20.00 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi'FOX TV

20.00 Tarım Bizim Geleceğimiz SHOW TV

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'ATV

20.00 Camdaki Kız 'Dizi'KANAL D

20.00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi' TRT1

20.00 Power Rangers 'Yabancı Film' Star TV

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