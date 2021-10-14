14 Ekim Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
14 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? Bugün elektrik kesilecek mi?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 14 Ekim Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Ekim Perşembe İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
ARNAVUTKÖY
NO: 7789325
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah SARMAŞIK 1, TUNABOYU, ÇAMLICA 2 sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7787879
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 14/10/2021 14:00:00 - 14/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 7576323
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah NİĞBOLU ÇIKMAZI, SETALTI, TEKERLER, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 14/10/2021 10:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılaca Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
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