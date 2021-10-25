14 Ekim 2021 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri - Haberler
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14 Ekim 2021 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri

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14 Ekim 2021 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri

T. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIYazı İşleri ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıSayı : E-­26219312-­105. 04­-58990 25. 10. 2021Konu : Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURUMuğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14.

MUĞLA (Habermetre) - T. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-­26219312-­105. 04­-58990 25. 10. 2021

Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı

DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14. 00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 yılı Ekim Ayı Toplantısında alınan ve 20. 10. 2021 tarihinde kesinleşen 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 nolu Meclis Kararları'na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

Dr. Osman GÜRÜN

Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek : 219 no'dan 244 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (6 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

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