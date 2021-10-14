14 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ekim Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31628 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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14 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ekim Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31628 sayılı Resmi Gazete

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14 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ekim Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31628 sayılı Resmi Gazete

14 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ekim Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 14 Ekim 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 14 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ekim Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4619)

ATAMA KARARI Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2021/497)

YÖNETMELİKLER Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

–– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2018/30296 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber: 14 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ekim Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31628 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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