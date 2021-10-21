14.10.2021 MUSKİ Ekim Ayı Olağanüstü Genel Kurul Kararları

­18 Gündem maddelerinin kabul edilmesi için tıklayınız. .

19"MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Ek Ödeneği" nin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi için tıklayınız. .

20 "MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Ek Ödeneği" için tıklayınız. .

21 Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılmaları için tıklayınız. .

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