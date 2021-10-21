14.10.2021 MUSKİ Ekim Ayı Olağanüstü Genel Kurul Kararları - Haberler
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14.10.2021 MUSKİ Ekim Ayı Olağanüstü Genel Kurul Kararları

Habermetre - Haberler | Toplum
14.10.2021 MUSKİ Ekim Ayı Olağanüstü Genel Kurul Kararları

­18 Gündem maddelerinin kabul edilmesi için tıklayınız. .19"MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Ek Ödeneği" nin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi için tıklayınız. .20 "MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Ek Ödeneği" için tıklayınız. .21 Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılmaları için tıklayınız. .

­18 Gündem maddelerinin kabul edilmesi için tıklayınız. .

19"MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Ek Ödeneği" nin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi için tıklayınız. .

20 "MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Ek Ödeneği" için tıklayınız. .

21 Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılmaları için tıklayınız. .

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