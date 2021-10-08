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13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile birlikte aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile birlikte aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte farklı adreslerde yaptığı çalışmalarda hakkında; 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan 13 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. (34), hakkında 'Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. A. ve ayni dosya kapsamında hakkında 'Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş. T. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.

13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri
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