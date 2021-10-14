13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait?

Haberler.com - Haberler | Gündem
13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait?

Astrolojide toplamda 12 burç vardır. Her günün burcu farklıdır. 13 Kasım günü doğanlar hangi burçtur merak ediliyor. Peki, 13 Kasım hangi burç? 13 Kasım doğumluların burcu nedir? 13 Kasım günü hangi burç kadını, erkeği? 13 Kasım burcu özellikleri nelerdir? 13 Kasım doğanlar hangi burca aittir? On iki Kasım burcu nedir? 13 Kasım doğanlar hangi burca mensuptur? Doğum tarihi 13 Kasım olanların burcu ne? Detaylar yazımızda...

Kasım 13 hangi burç? Kasım'ın 13'ü hangi burç? 13 Kasım doğumluların burcu nedir? 13 Kasım doğanlar Akrep burcuna mı ait? 13 Kasım günü doğanların burcu nedir? Akrep burcu özellikleri, 13 Kasım burcu özellikleri nelerdir? 13 Kasım'da doğanların burcu ne olur? 12Kasım hangi burca ait? 13 Kasım burcunun özellikleri nelerdir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Burçlar ve Günleri: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

  • Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
  • Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
  • Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
  • Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
  • Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
  • İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
  • Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
  • Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
  • Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
  • Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
  • Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
  • Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

13 Kasım burcu Akrep'tir. 13 Kasım günü doğanların burcu Akrep burcudur. 23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında doğanların burcu Akrep burcudur. Bu bakımdan 13 Kasım günü doğum günü olanların burcu da Akrep burcu olmaktadır.

13 Kasım günü burcu : Akrep

23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasındaki günler Akrep burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Akrep burcudur:

  • 23 Ekim günü burcu : Akrep
  • 24 Ekim günü burcu : Akrep
  • 25 Ekim günü burcu : Akrep
  • 26 Ekim günü burcu : Akrep
  • 27 Ekim günü burcu : Akrep
  • 28 Ekim günü burcu : Akrep
  • 29 Ekim günü burcu : Akrep
  • 30 Ekim günü burcu : Akrep
  • 31 Ekim günü burcu : Akrep
  • 1 Kasım günü burcu : Akrep
  • 2 Kasım günü burcu : Akrep
  • 3 Kasım günü burcu : Akrep
  • 4 Kasım günü burcu : Akrep
  • 5 Kasım günü burcu : Akrep
  • 6 Kasım günü burcu : Akrep
  • 7 Kasım günü burcu : Akrep
  • 8 Kasım günü burcu : Akrep
  • 9 Kasım günü burcu : Akrep
  • 10 Kasım günü burcu : Akrep
  • 11 Kasım günü burcu : Akrep
  • 12 Kasım günü burcu : Akrep
  • 13 Kasım günü burcu : Akrep
  • 14 Kasım günü burcu : Akrep
  • 15 Kasım günü burcu : Akrep
  • 16 Kasım günü burcu : Akrep
  • 17 Kasım günü burcu : Akrep
  • 18 Kasım günü burcu : Akrep
  • 19 Kasım günü burcu : Akrep
  • 20 Kasım günü burcu : Akrep
  • 21 Kasım günü burcu : Akrep
  • 22 Kasım günü burcu : Akrep

1 Kasım hangi burç? 1 Kasım günü doğanların burcu ne? 1 Kasım burcu özellikleri nedir? 1 Kasım hangi burca aittir?Akrep burcu

Akrep (Latince'si Scorpio) 23 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında doğan insanları etkisi altına alan burçtur. Babillilerin gökyüzünü daire olarak kabul edip ayırdıkları 12 parçadan birisinin adıdır. Akrep burcu ülkemizde en çok bulunan burçlardan birisidir. Akrep burcunun özelliklerine ve yıllık burç yorumlarına aşağıdan bakabilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Zodyak Sembolü : Akrep Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Doğum Tarihleri : 23 Ekim - 22 Kasım

Takımyıldızı : Akrep Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Zodyak Elementi : Su

Zodyak Dörtlüsü : Sabit

Gezegeni : Mars Haberler.com

Zararlı Konum : Venüs

Etkili Gezegeni : Mars

Satürn akrepleri bu yıl disiplin, kişisel saygı ve amaç doğrultulu yaşam tarzı ile daha otoriter yapacak ve yaşamlarındaki kontrolü ele geçirmelerine olanak sağlayacaktır. 1. Kişilik evinizde üç yıl kalacak olan satürn size kişisel imajınızı değiştirmek için yeterli fırsat verecektir. Bu değişimle birlikte ilişkilerinizi yeniden tanımlamak isteseniz bile ilk başta bu ilişkilerde yarım kalmış olan işleri tamamlamalısınız. Gelecekte daha rahat hareket edebilmek ve hızlı gelişim için, eski ortaklıklarınız veya gönül ilişkilerinizdeki kırgınlıkları bir yana bırakıp işinize bakmalısınız. Kendinizi geçmiş deneyimlerinize bakarak kurban olarak nitelemeniz doğru olsa bile bu yaklaşım sizi yaşamınızda yavaşlatıyor. 2012 yılının büyük kısmını sırlarınızı açarak ve geleceğe hazırlanarak geçirmekle beraber, yaşamınızdaki stres seviyesini düşürecek pek çok kişiyle de tanışma fırsatı yakalayacaksınız. Yılın ilk yarısında ilişki ve ortaklıklarınızda basit ve direkt yaklaşımlarınızın olumlu sonuçlarını göreceksiniz. Bu yılın ikinci yarısında ise pek çok insan, olay veya fikir, sizi şimdi içinde bulunduğunuz ilişkileri canlandırmaya veya yeni biriyle macera yaşamaya teşvik edecek. Bu yıl geri çekilme hareketi gösterecek olan yönetici gezegeniniz mars, yeni iş veya maceralara atılmadan yarım kalmış işleri bitirmenizin önemini ispatlayacak. Bu gezegenin geri çekilme hareketinin 11. Gruplar evinizde oluşu, ortaklar veya arkadaşlarınız arasında kırgınlıklara neden olabilir. Bu durumlarda oluşacak güven kaybı ve yanlış anlaşılmaları sabır ve iyimserlikle aşabilirsiniz. Bunu yaparken kişisel farklılıklardan çok ortak paydalara odaklanın.

Burç Yorumları: Günlük ve haftalık yorumlarınızı okumak için tıklayın.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bensu Soral Nihal Yalçın Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 17:46:07. #1.17#