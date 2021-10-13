13 Ekim Çarşamba yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 13 Ekim Çarşamba yayın akışı Bugün hangi diziler var? 12 Ekim SalıBugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 13 Ekim Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR? 13 EKİM YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

23:45 Kanunsuz Topraklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel 15:00

Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:45 İçimizden Biri

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberler i

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası 14:00

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da 19:00

ATV Ana Haber 20:00

Çakallarla Dans 5

22:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

00:15 Bir Nefes Yeter

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Tek Yürek

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Kalk Gidelim 13:00 Bizim Köyün Kızları

16:30 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

02:50 Gizemli Tarih "Mimar Sinan"

03:45 Bizim Köyün Kızları Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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