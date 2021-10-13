13 Ekim Çarşamba yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
13 Ekim Çarşamba 2021 günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Bir Zamanlar Kıbrıs, İkimizin Sırrı, Masterchef, Baht Oyunu, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Son Yaz yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 13 Ekim Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 13 Ekim Çarşamba yayın akışı Bugün hangi diziler var? 12 Ekim SalıBugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 13 Ekim Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
23:45 Kanunsuz Topraklar
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel 15:00
Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:45 İçimizden Biri
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası 14:00
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da 19:00
ATV Ana Haber 20:00
Çakallarla Dans 5
22:00 Kuruluş Osman
06:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
00:15 Bir Nefes Yeter
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Tek Yürek
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Kalk Gidelim 13:00 Bizim Köyün Kızları
16:30 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
02:50 Gizemli Tarih "Mimar Sinan"
03:45 Bizim Köyün Kızları Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.