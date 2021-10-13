13 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
13 Ekim 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
04:00 Spor Artı
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:45 İtalya Seri A Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 A Milli Futbol Takımı Özetler
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 İspanya La Liga Goller
18:00 Spor Merkezi
19:15 Filenin Sultanları Sebat Belgeseli
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol