Son dakika haberi... 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

YALOVA (DHA) - Yalova'da aynı odada uyuduğu Şizofreni hastası olduğu öne sürülen dayısı Fuat Şençiçek'in bıçaklayarak öldürdüğü Erdem Sami Şençiçek için öğleyin Mehmet Akif Turna Camii'nde cenaze namazı kılındı. Erdem Sami'nin cenazesi daha sonra gözyaşları arasında Yalova Mezarlığı'na defnedildi.

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