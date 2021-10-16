Son dakika haberi... 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI
Son dakika gündem haberi... Yalova'da aynı odada uyuduğu şizofreni hastası olduğu öne sürülen dayısı Fuat Şençiçek'in bıçaklayarak öldürdüğü Erdem Sami Şençiçek için öğleyin Mehmet Akif Turna Camii'nde cenaze namazı kılındı.
YALOVA (DHA) - Yalova'da aynı odada uyuduğu Şizofreni hastası olduğu öne sürülen dayısı Fuat Şençiçek'in bıçaklayarak öldürdüğü Erdem Sami Şençiçek için öğleyin Mehmet Akif Turna Camii'nde cenaze namazı kılındı. Erdem Sami'nin cenazesi daha sonra gözyaşları arasında Yalova Mezarlığı'na defnedildi.