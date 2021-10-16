Son dakika haberi... 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI - Haberler
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Son dakika haberi... 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Yalova'da aynı odada uyuduğu şizofreni hastası olduğu öne sürülen dayısı Fuat Şençiçek'in bıçaklayarak öldürdüğü Erdem Sami Şençiçek için öğleyin Mehmet Akif Turna Camii'nde cenaze namazı kılındı.

YALOVA (DHA) - Yalova'da aynı odada uyuduğu Şizofreni hastası olduğu öne sürülen dayısı Fuat Şençiçek'in bıçaklayarak öldürdüğü Erdem Sami Şençiçek için öğleyin Mehmet Akif Turna Camii'nde cenaze namazı kılındı. Erdem Sami'nin cenazesi daha sonra gözyaşları arasında Yalova Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika haberi... 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

Son dakika haberi... 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

Son dakika haberi... 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

Son dakika haberi... 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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