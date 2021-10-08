12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haberler
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12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, 11. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, 11. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Muhammed E.A. (12), 13 katlı bir binanın 11. katındaki pencereden düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed E.A., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Muhammed E.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

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