12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali yarın başlıyor

ANKARA (AA) - "Sihirli Flüt" olarak tanınan flüt sanatçısı Şefika Kutluer adına düzenlenen festivalin 12'incisi yarın başlıyor.

12. Şefika Kutluer Festivali'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2 Kasım - 1 Aralık'ta düzenlenecek festivalin açılış konseri yarın CSO Ada Ankara Yerleşkesi Mavi Salon'da yapılacak.

Konserde, Şefika Kutluer'e ithaf edilen, Çetin Işıközlü'nün bestelediği "Mistik Dans" isimli eserin dünyadaki ilk seslendirmesi yapılacak.

Ankara, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilecek festivalde Kutluer, pop dünyasının klasikleri Beatles ve Elvis Presley'in unutulmaz parçalarının barok tarzda klasik müziğe uyarlanmış halini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Festivalin açılışı yarın CSO Ada Ankara Yerleşkesi Mavi Salon'da yapılacak. Kutluer burada, Azerbaycan'dan gelecek Şuşa Yaylılar Orkestrası eşliğinde çok bilinen Azerbaycan ve Türk eserlerinin özel aranjelerini seslendirecek.

Festival, 1 Aralık'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kapanış konseri ile sona erecek.

Festival ve konser tarihlerine ilişkin bilgiler "https://www.sefikakutluerfest.com/tr" adresinden takip edilebilecek.

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