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12 kilo 650 gramlık en büyük sazan balığı tutarak 7 bin lirayı kaptılar

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12 kilo 650 gramlık en büyük sazan balığı tutarak 7 bin lirayı kaptılar

Bilecik'te düzenlenen Sazan Balığı Tutma Yarışması'nda 12 kilo 650 gramlık en büyüğü balığı tutan takım ödülün sahibi oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te düzenlenen Sazan Balığı Tutma Yarışması'nda 12 kilo 650 gramlık en büyüğü balığı tutan takım ödülün sahibi oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Çerkeşli Gölet'inde düzenlenen Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sazan Balığı Tutma Yarışması kapsamında 4'erli takımlar halinde balıkçılar kıyasıya mücadele etti. En çok balığı tutan Bursalı 'Klas Baits' takımından Şerif Hacıoğlu, İzzet Sakarya, Orhan Yıldız ve Hasan Şen 7 bin TL para ve çeşitli hediyelerin sahibi oldu. En büyük balığı yine Bursalı 'Mivardi' takımı tuttu. 98 santimetre uzunluğunda 12 kilo 650 gramlık sazan balığı tekrar Çerkeşli Gölet'ine salınırken, takıma 3 bin TL para ve çeşitli ödüller verildi.

Bu yıl dördüncü düzenlenen Sazan Balığı Tutma Yarışmasında ödülleri alırken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de katılımcılara ilçeye özgü hediyeler takdim etti.

(Cem Kaan Toka/İHA)

12 kilo 650 gramlık en büyük sazan balığı tutarak 7 bin lirayı kaptılar

12 kilo 650 gramlık en büyük sazan balığı tutarak 7 bin lirayı kaptılar

12 kilo 650 gramlık en büyük sazan balığı tutarak 7 bin lirayı kaptılar

12 kilo 650 gramlık en büyük sazan balığı tutarak 7 bin lirayı kaptılar

12 kilo 650 gramlık en büyük sazan balığı tutarak 7 bin lirayı kaptılar

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Haber: 12 kilo 650 gramlık en büyük sazan balığı tutarak 7 bin lirayı kaptılar - Haberler
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