12 Ekim Masterchef yemekleri Etli Girit kabağı dolması tarifi! Etli Girit kabağı dolması nasıl yapılır, malzemeler nedir? - Haberler
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12 Ekim Masterchef yemekleri Etli Girit kabağı dolması tarifi! Etli Girit kabağı dolması nasıl yapılır, malzemeler nedir?

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12 Ekim Masterchef yemekleri Etli Girit kabağı dolması tarifi! Etli Girit kabağı dolması nasıl yapılır, malzemeler nedir?

Normal kabaktan farkı kısa ve yuvarlak, top şeklinde olan dolma hakkında etli Girit kabağı dolması nasıl yapılır, malzemeler nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. 12 Ekim Masterchef yemekleri Etli Girit kabağı dolması tarifi!

Etli Girit kabağı dolması nasıl yapılır, malzemeler nedir? sorularının yanıtı merak edildi. Masterchef'te bu akşam Ege mutfağına has önemli yemekler yapılıyor.

ETLİ GİRİT KABAĞI DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 11 adet top kabak (Girit kabağı)
  • 1 adet iri çarliston biber
  • 1 su bardağı pirinç (220 ml )
  • Yarım su bardağı pilavlık bulgur
  • 250 gram dana kıyma
  • 1 tatlı kaşığı acı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • Çeyrek demet maydanoz
  • 1 çay bardağından 1 parmak eksik zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 tatlı kaşığı sumak
  • 1 tatlı kaşığı tepeleme kuru nane
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Karabiber, tuz, kimyon, kırmızı toz biber

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  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı silme domates salçası,
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • Yeterince kaynar su

ETLİ GİRİT KABAĞI DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kabaklarımızın içini güzelce oyarak temizliyoruz.

İçlerini tuz serperek ovalıyoruz.

Bir kase içine kıymamızı koyuyoruz.

Mutfak robotunda maydanoz, soğan ve biberi ince şekilde güzelce çektirip kıyma içine ekliyoruz.

Domatesimizi elde minik şekilde doğrayıp ekliyoruz.

Pirinci iyice yıkayıp süzdükten sonra karışıma ilave ediyoruz bulgur, salça ve tüm baharatları da katıp güzelce yoğuruyoruz.

Dolmaların içlerine azcık boşluk bırakarak dolduruyoruz.

Derin bir tencere içine kabaklarınızı dizip sosumuzu hazırlıyoruz.

Bunun için; derin bir tas içine salçaları baharat ve zeytinyağını koyup karıştırıyoruz 1 su bardağıda kaynar su ekleyip bu sosu kabakların üzerine gezdiriyoruz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Son olarak kabakların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyip kapağı kapalı şekilde 1 saat pişiriyoruz.

Servise hazırdır.

Afiyet olsun.

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Haber: 12 Ekim Masterchef yemekleri Etli Girit kabağı dolması tarifi! Etli Girit kabağı dolması nasıl yapılır, malzemeler nedir? - Haberler
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