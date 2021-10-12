12 Ekim Masterchef yemekleri Etli Girit kabağı dolması tarifi! Etli Girit kabağı dolması nasıl yapılır, malzemeler nedir?

Etli Girit kabağı dolması nasıl yapılır, malzemeler nedir? sorularının yanıtı merak edildi. Masterchef'te bu akşam Ege mutfağına has önemli yemekler yapılıyor.

ETLİ GİRİT KABAĞI DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

11 adet top kabak (Girit kabağı)

1 adet iri çarliston biber

1 su bardağı pirinç (220 ml )

Yarım su bardağı pilavlık bulgur

250 gram dana kıyma

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet kuru soğan

2 adet domates

3 diş sarımsak

Çeyrek demet maydanoz

1 çay bardağından 1 parmak eksik zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı tepeleme kuru nane

1 yemek kaşığı limon suyu

Karabiber, tuz, kimyon, kırmızı toz biber

SOSU İÇİN; Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı silme domates salçası,

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Yeterince kaynar su

ETLİ GİRİT KABAĞI DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kabaklarımızın içini güzelce oyarak temizliyoruz.

İçlerini tuz serperek ovalıyoruz.

Bir kase içine kıymamızı koyuyoruz.

Mutfak robotunda maydanoz, soğan ve biberi ince şekilde güzelce çektirip kıyma içine ekliyoruz.

Domatesimizi elde minik şekilde doğrayıp ekliyoruz.

Pirinci iyice yıkayıp süzdükten sonra karışıma ilave ediyoruz bulgur, salça ve tüm baharatları da katıp güzelce yoğuruyoruz.

Dolmaların içlerine azcık boşluk bırakarak dolduruyoruz.

Derin bir tencere içine kabaklarınızı dizip sosumuzu hazırlıyoruz.

Bunun için; derin bir tas içine salçaları baharat ve zeytinyağını koyup karıştırıyoruz 1 su bardağıda kaynar su ekleyip bu sosu kabakların üzerine gezdiriyoruz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Son olarak kabakların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyip kapağı kapalı şekilde 1 saat pişiriyoruz.

Servise hazırdır.

Afiyet olsun.

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