12 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Ekim Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31626 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 12 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Ekim Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YÖNETMELİKLER

–– 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/62)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/8)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/45)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/46) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/47)

–– Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08/10/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve 152 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 9840 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2017/22268 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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