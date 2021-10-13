12 Ekim 2021 Haberleri
12 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Florya'da olay çıktı! Rakibinin boğazına yapışan Babel'i takım arkadaşları zor ayırdı
- Mesut Özil'in paylaşımı Fenerbahçelileri mest etti: Ne güzel demiş rahmetli
- Öğretmenden iki öğrenciye taciz! İfadeler 49 yaşındaki şüpheliyi tutuklattı
- Beşşar Esed'in playboy kuzeni ABD'de 300 bin dolarlık lüks aracıyla görüntülendi
- 'Fonlanma' yorumuna sinirlenen Nevşin Mengü canlı yayında ağzını fena bozdu
- Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var
- Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi
- Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı
- Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje
- Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, koronavirüs aşısı olmadığı için takımdan uzaklaştırıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek
- Jel ile soba yakmak isteyen imam, evini de kendisini de yaktı
- Suyun kıymetini bizden daha iyi biliyor! Susayan ineğin boynuzu ile çeşmeyi açtığı video viral oldu
- Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı
- Yeni transfer için mesaj mı verdi? Mohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi
- Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi
- Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak
- Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma
- Tekirdağ merkezli 3 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
- Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu
- Vitor Pereira'dan Trabzonspor maçında Ferdi'ye özel görev! Savunmanın tüm dengesini bozacak
- Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor
- Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı
- Arjantinli sağ bek kulübüne bir kez daha rest çekti! Fenerbahçe transferi bedavaya getirecek
- Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak
- Yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, hayatını kaybetti
- Mesut Özil herkesin merak ettiği soruyu sordu! Paylaştığı oylamaya katılım çığ gibi
- Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı
- Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı
- Bir seneyi aşkın süredir boştaydı! Mehmet Ekici sonunda kendine kulüp buldu
- Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil: Artık takibe takip yapacağım
- Orhan Gencebay korona nedeniyle hastaneye mi kaldırıldı? Eşi Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama
- La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'a geldi
- 5 öğrenciye mezar olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı
- Tamer Karadağlı'nın HDP'li savunmasına Pervin Buldan'dan yanıt: Bu da sana kapak olsun
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül uzun bir aradan sonra yan yana! Cenazede selamlaştılar
- Kıyasıya rekabette zirve el değiştirdi! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü
- Dünyayı ayağa kaldıran olay! Uzaydan kesik kesik gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırılıyor
- Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri