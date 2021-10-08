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12 AB ülkesi, göçe karşı Birlik sınırlarının güçlendirilmesini istedi

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
12 AB ülkesi, göçe karşı Birlik sınırlarının güçlendirilmesini istedi

Avrupa Birliği (AB) üyesi 12 ülke, AB Komisyonuna ortak mektup göndererek göçmenlere karşı AB sınırlarının "fiziki engellerle" güçlendirilmesini, Avrupa'daki yasal çerçevenin "yeni gerçekliklere" uyumlandırılmasını talep etti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 12 ülke, AB Komisyonuna ortak mektup göndererek göçmenlere karşı AB sınırlarının "fiziki engellerle" güçlendirilmesini, Avrupa'daki yasal çerçevenin "yeni gerçekliklere" uyumlandırılmasını talep etti.

Yunanistan, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Litvanya, Letonya, Güney Kıbrıs Rus yönetimi, Slovakya ve Polonya'nın içişlerinden veya göçten sorumlu bakanları ortak bir mektubu imzalayarak AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'a gönderdi.

İnternet sitesi Politico tarafından yayımlanan mektup, en fazla sığınma başvurusu alan Fransa, Almanya ve İspanya tarafından imzalanmadı.

Mektupta, Avrupa'nın "mevcut yasal çerçeveyi yeni gerçekliklere karşı uyumlandırması" gerektiği belirtildi.

Bazı Avrupalı medya organlarının haberler iyle bir kez daha gündeme gelen geri itmelerden ise mektupta bahsedilmedi. Politico'nun konuyla ilgili haberine göre, bazı diplomatlar, "yasal çerçeveyi uyumlandırma" önerisini "geri itmeleri meşrulaştırma" çağrısı olarak gördüklerini söyledi.

AB'ye üye 12 ülkenin bakanları, üye ülkelerin ulusal güvenliklerini ve AB güvenliğini sağlanmak için "tehdide karşı hızlı ve orantılı şekilde harekete geçmesine" AB yasalarınca izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Mektupta, sınır gözetimlerinin göçmenlerin yasa dışı şekilde sınırları geçme girişimlerini uygulamada engelleyemediği, bu nedenle sınır gözetim ve denetimlerinin "daha ileri önleyici tedbirlerle" güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Fiziksel engellerin etkili bir sınır koruma tedbiri olduğu belirtilen mektupta, "Bu meşru tedbir için AB bütçesinden fon sağlanmalı; bu, bir öncelik olmalıdır." denildi.

AB ülkelerinin içişleri bakanları, bugün Lüksemburg'da bir araya geliyor. Bakanların gündeminde, AB'nin dış sınırlarının güçlendirilmesi, sınıra gelen göçmenlerin nasıl taramadan geçirileceği, değişen göç rotaları gibi konular bulunuyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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