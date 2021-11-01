118 Kadro İçin Asil ve Yedek Adayların Başvuru İnceleme Sonuçları

?Bakanlığımız taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 118 kadro için İşçi alımı ile ilgili 04. 10. 2021 tarihinde çekilen noter kurası sonucu ismi çıkan ve başvuru yapan asil ve yedek adaylardan sırasıyla evrak incelenmesi sonucunda başvurusu kabul edilen ve edilmeyen adaylar belirlenmiştir.

Başvurusu kabul edilen adayların 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırma sonucuna göre atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

İlan adaylar için tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

Başvurusu Kabul Edilen ve Edilmeyen Adaylar Listesi

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet