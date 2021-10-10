112'de son 3 ayda yaklaşık 32 milyon çağrı karşılandı - Haberler
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112'de son 3 ayda yaklaşık 32 milyon çağrı karşılandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, vatandaşların acil durumlarda tek bir numaradan yardım isteyebildikleri, '112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ve son 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrının karşılandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, vatandaşların acil durumlarda tek bir numaradan yardım isteyebildikleri, ' 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ve son 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrının karşılandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaraları tek çatı altında 112'de birleştirildi. Bu kapsamda illerde teknolojiye uygun 112 Acil Çağrı Merkezleri inşa edildi. Geçen yıl 53 ilde faaliyete başlayan bu merkezler, 2021 haziran ayı itibarıyla 81 ilde yaygınlaştırıldı. Ülke genelinde 112'lerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte son 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrı karşılandı.

YARISINDAN FAZLASI ASILSIZ ÇAĞRI

Vatandaşların acil durumlarında aradıkları 112 çağrı merkezlerine gelen aramaların yarısından fazlasını asılsız çağrılar oluşturdu. 2020 yılında 88 milyon 341 bin 131 çağrı alınırken, bu çağrıların 59 milyon 720 bin 69 asılsız oldu. Asılsız çağrıları; telefon denemek, yemek siparişi vermek isteyenlerin yanı sıra 'İzolasyonda dışarı çıkabilir miyim?' diye arayanlar oluşturdu. 4 YABANCI DİLDE ÇAĞRI KARŞILANIYOR

11 bin 478 personel ile 7/24 saat esasına göre hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde, Türkçe dışında dört yabancı dilde çağrı karşılanıyor. Merkez, konuşma dilleri haricinde işitme engelli vatandaşlara işaret dilinde '112 Engelsiz' uygulamasıyla acil çağrı hizmeti veriyor.

112'de son 3 ayda yaklaşık 32 milyon çağrı karşılandı

112'de son 3 ayda yaklaşık 32 milyon çağrı karşılandı

112'de son 3 ayda yaklaşık 32 milyon çağrı karşılandı

112'de son 3 ayda yaklaşık 32 milyon çağrı karşılandı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 112'de son 3 ayda yaklaşık 32 milyon çağrı karşılandı - Haberler
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