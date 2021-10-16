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11 yıldır firari adamın şaşırtan savunması: "Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

11 yıldır firari adamın şaşırtan savunması: "Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım" Yaptığı açıklama ile hayrete düşüren firari şahıs: "Özgüvenimle, kişiliğimle, kariyerimle, karakterimle çalıştım.

AMASYA (İHA) - 11 yıldır firari adamın şaşırtan savunması: "Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım"

Yaptığı açıklama ile hayrete düşüren firari şahıs: "Özgüvenimle, kişiliğimle, kariyerimle, karakterimle çalıştım. Bu sahtelik değil"

AMASYA - Amasya'da tarla komşusuyla yaşadığı su kavgası sonrasında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl ceza alan, 11 yıldır aranmasına rağmen çeşitli kentlerde sahte isimle çobanlık yaparak izini kaybettirmeye çalışan şahıs, köyüne dönüp saklandığı evinde jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.

Ankara, Yozgat ve Sivas'ta başka bir isimle kendini tanıtıp çobanlık yaparak izini kaybettiren Mehmet Çetindağ(48), 11 yıllık kaçışını gazetecilere "Kavgacı bir insan değilim. Barışçılım. Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım" sözleriyle yorumladı.

Cezaevinde 6 ay kalıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıktan sonra 2010 yılında 18 yıl cezaya çarptırılıp hakkında yakalama kararı çıkması üzerine kayıplara karışan evli ve 5 çocuk babası Çetindağ, "Mahkeme onamaları geldi. Ben verilen cezayı çok buldum. Yargıtay'a gönderdim. O da az buldu. Daha çok gönderdi. Çocuklarımı topluma kazandırmak için bunca mücadeleyi verdim. Adalete güvendiğim zaman benim çocuklarıma kim bakacaktı. Daha önce cezaevinde yattığımda kimse ilgilenmedi. Çocuklarımı diploma sahibi yaptım. Şu anda halen öğrenim gören de var" ifadelerini kullandı.

Yaylalarda çobanlık yapmayı "kaçmanın en kolay yolu" olarak gördüğü için sahte isimle insanlara kendini tanıtıp çalışarak Amasya'nın Yağçıabdal köyündeki ailesinin geçimini de sürdürdüğüne değinen Çetindağ, "Özgüvenimle, kişiliğimle, kariyerimle, karakterimle çalıştım. Bu sahtelik değil" ifadelerini kullandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye götürülen Çetindağ, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir sonraki duruşması ise 16 Aralık'ta.

11 yıldır firari adamın şaşırtan savunması: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım

11 yıldır firari adamın şaşırtan savunması: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım

11 yıldır firari adamın şaşırtan savunması: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım

11 yıldır firari adamın şaşırtan savunması:
İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: 11 yıldır firari adamın şaşırtan savunması: 'Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım' - Haberler
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