11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Kayseri'de hırsızlık suçundan 11 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de hırsızlık suçundan 11 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafında yapılan çalışmalarda, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 20 gün hapis cezası bulunan M.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. cezaevine teslim edildi.

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri
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