11 EKİM 2021 - ORYANTASYON GÜNLERİ - Haberler
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11 EKİM 2021 - ORYANTASYON GÜNLERİ

Habermetre - Haberler | Toplum
11 EKİM 2021 - ORYANTASYON GÜNLERİ

Değerli Öğrencilerimiz,11 Ekim 2021 tarihinde başlayacak Eğitim-Öğretim Dönemi açılış konuşmasını Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Akkuş yeni kayıt yapan öğrencilerimizin katılımına açık olarak ZOOM üzerinden gerçekleştirecektir.

Değerli Öğrencilerimiz,

11 Ekim 2021 tarihinde başlayacak Eğitim-Öğretim Dönemi açılış konuşmasını Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Akkuş yeni kayıt yapan öğrencilerimizin katılımına açık olarak ZOOM üzerinden gerçekleştirecektir.

Toplantıya giriş yapmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://gedik-edu-tr. zoom. us/j/95187976459? pwd=ekN2WUxMbCtsbkQ4OWxUb2VOVjJCQT09

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Haber: 11 EKİM 2021 - ORYANTASYON GÜNLERİ - Haberler
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