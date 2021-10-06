11 EKİM 2021 - ORYANTASYON GÜNLERİ
Değerli Öğrencilerimiz,11 Ekim 2021 tarihinde başlayacak Eğitim-Öğretim Dönemi açılış konuşmasını Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Akkuş yeni kayıt yapan öğrencilerimizin katılımına açık olarak ZOOM üzerinden gerçekleştirecektir.
Değerli Öğrencilerimiz,
11 Ekim 2021 tarihinde başlayacak Eğitim-Öğretim Dönemi açılış konuşmasını Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Akkuş yeni kayıt yapan öğrencilerimizin katılımına açık olarak ZOOM üzerinden gerçekleştirecektir.
Toplantıya giriş yapmak için aşağıdaki linki tıklayınız.
https://gedik-edu-tr. zoom. us/j/95187976459? pwd=ekN2WUxMbCtsbkQ4OWxUb2VOVjJCQT09
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