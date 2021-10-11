11 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
11 Ekim 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Göztepe - A. Hatayspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 ÖK Y Malatyaspor - DG Sivasspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Ç. Rizespor - Altay
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Haftası
08:30 İstatistik Bankası
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Giresunspor - Trabzonspor
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
14:30 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri
15:15 1 Yıldız 10 Gol
15:30 500 Great Goals Show
16:00 Beşiktaş - ÖK Y. Malatyaspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Altay - Fenerbahçe
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Taraftar
22:00 Galatasaray - A. Hatayspor
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri