11 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Göztepe - A. Hatayspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 ÖK Y Malatyaspor - DG Sivasspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Ç. Rizespor - Altay

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Haftası

08:30 İstatistik Bankası

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Giresunspor - Trabzonspor

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

14:30 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

15:15 1 Yıldız 10 Gol

15:30 500 Great Goals Show

16:00 Beşiktaş - ÖK Y. Malatyaspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Altay - Fenerbahçe

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Taraftar

22:00 Galatasaray - A. Hatayspor

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri

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