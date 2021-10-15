ANTALYA (Habermetre) - 11. Antalya Kitap Fuarı açıldı

Antalya'da 10 gün boyunca kitap şöleni yaşanacak 11. Antalya Kitap Fuarı, kitapseverlere kapısını açtı. Bu yıl "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" ana temamızla Antalya Kitap Fuarını açtıklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15-24 Ekim tarihleri arasında 206 yazar ve 234 yayınevinin Antalyalılar ile buluşacağını kaydetti. Başkan Böcek, fuarın açılını çok sayıda davetli ile birlikte gerçekleştirdi.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 11. Antalya Kitap Fuarı'nın açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya milletvekili Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, ilçe belediye başkanları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta, 11'inci Antalya Kitap Fuarı'nın onur konuğu olarak Tarihçi-yazar İlber Ortaylı, yazarlar ve kitapseverlerde yer aldı.

FUARIN GELDİĞİ NOKTADAN MUTLUYUZ

11. Antalya Kitap Fuarı'nın açılında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlık görevi boyunca birçok projeye ve ilklere imza attıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, 12 yıl önce başladıkları kitap fuarının bugün geldiği noktadan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

ÇADIRDA BAŞLADI, YÜZBİNLER ZİYARET EDİYOR

Başkan Böcek, "2010 yılında Antalya'mızın korsan kitap satışında ilk sırada yer alması, bizlere okur sayısının ne kadar çok olduğunu gösterdi. Biz de kitapseverleri, kitapları ve yazarlarıyla buluşturmanın en doğru yolunun böyle bir fuar olacağını düşündük. İlk fuarımıza bir çadırdı başladık. Bir çadır, iki çadır derken beş çadır bile fuarımıza yetmedi. Yoğun ilgi ve artan ziyaretçi sayısıyla fuarımız ilk önce Cam Piramit sonra da Nazım Hikmet Fuarı ve Kongre Merkezi'ne taşıdık. Şimdi ise Cam Piramit ve yanında alternatif alanlar oluşturarak çok sayıda ziyaretçimize kitap fuarı keyfini yaşatmaya çalışacağız" dedi.

ANA TEMA: GELECEK BİLGİYLE YEŞERECEK

Başkan Muhittin Böcek, Antalya Kitap Fuarı'nın belediye eliyle yapılan Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Fuarımızı 2019 yılında 613 bin ziyaretçi ile kapatmıştık. Bu yıl da kitaplara olan ilgi inşallah daha da artacak. Bildiğiniz gibi fuarımızın ana temasını her yıl ülke gündemine göre belirliyoruz. İlk olarak "Okumak Lazım" sloganı ile yola çıktığımız fuarımızı Türkiye tarihinin en büyük yangınını yaşadığımız bu yıl "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" ana temamızla açıyoruz. Fuarımıza düşünce özgürlüğüne verdiğimiz önem nedeniyle sizlere her görüş ve düşünceye sahip 206 yazar, 234 yayınevi ve kitaplarıyla buluşturuyoruz. Fuarımızda katkıda bulunan tüm kurum, kuruluşlara ve özellikle kitapseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KİTAP FUARI BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise Antalya'da kitap okuma oranının yüksek olmasının sevindirici olduğunu, böyle güzel bir kitap fuarının daha da büyüyerek gerçekleşmeye devam edeceğini söyledi. "Türkiye'nin aydınlık geleceği için ortaklaşabiliyor olmamız lazım" diyen Oğuz Kaan Salıcı, "Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde sürekli siyaset değişmiyor. İktidarlar değiştiğinde çocukların okuduğu kitaplar, öğretmenlerin özlük hakları, ülkenin dış politikasındaki ana eksen değişmiyor. Bizim turizmi, ticareti arttırarak, dünyanın önemli ülkeleriyle kültürel köprüler kurmamız gerekiyor. Ülkemiz insanının daha medeni koşullarda çalışmasını sağlayabileceğimiz bir Türkiye yaratmak mümkün. Bu kültürden, eğitimden, sanayiden, kitap fuarından, hepsi birbirinden etkilenerek oluyor. Umarım bu Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız" diye konuştu.

ONUR KONUĞU İLBER ORTAYLI

Kitap fuarının onur konuğu İlber Ortaylı, bu önemli bir kitap fuarına onur konuğu olarak davet edilmekten büyük onur duyduğunu belirterek, şükranlarımı sundu. İlber Ortaylı, Antalya'ya ilk kez 1963 yılında geldiğini değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: Antalya'nın kendine göre bir düzgünlüğü, temizliği vardı. O tevazunun altında insanı adeta kanatlarının altına alan bir tarih vardı. Hiçbir insanın bulunmağı bu Konyaaltı'nda tek başıma denize girdim. Antalya artık çok zengin, modern bir bölge. Dünyanın ilgisini çeken bir yer. Antalya'da kadın seçmen sayısı erkeği biraz geçiyor. Antalyalı kadınların siyasi aktiviteleri diğerlerini gölge de bırakarak şekildi. Antalya kültürel bakımda büyük eğitim görülmesi gereken bir yer. Ne Milli Eğitim Bakanlığının ne de YÖK'ün bu bölgedeki eğitim seviyesini istenilen noktaya çıkarması mümkün değil. Bu vatandaş insiyatifi ile olacak. "

ARKEOLOJİK KAZILARA DESTEK VERİLMELİ

Antalya Kitap Fuarı'nın onur konuğu İlber Ortaylı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen arkeolojik kazılara destek verilmesini istedi. Tarihçi İlber Ortaylı, "Arkeolojik kazılar büyük sıkıntı içinde. Kültür Bakanlıklarının bütçeleri komik. Yüzlerle değil, binlerle ifade edilecek şekilde. Bin de üç. Onun da yarısı turizme gidiyor. Kazıların hepsi mali imkansızlık içinde. Bunu karşılamak için yardımcı derneklerin yardımına ihtiyaç var. Hiçbir ülkede devlet bütçesi kazıları, müzeleri, tarihi faaliyetleri karşılama imkanına sahip değildir. Bunlar müze dernekleri, kazı bölgesi dernekleriyle olur. Termesos, Sagalassos, Pamfilya, Side bölgesi gibi yerleri ve yeni keşfedilecek yerlerin kazalarını destekleyecek yurttaşlar istiyoruz" dedi.

KİTAPLARIMI BAĞIŞLAYACAĞIM

Antalya'da göç ve değişmeler ile çok ilginç bir nüfusun ortaya çıktığına dikkat çeken İlber Ortay, Antalya'da Rus anne ve çocukların sayısının on binleri aştığını söyledi. İlber Ortaylı, şehirde Rusça okuyan çocukların olduğunu, kurulan kütüphanelerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Tarihçi Ortaylı, kendine ait eserlerin bir kısmını Antalya'da bir Rusça eserleri kütüphanesine bağışlayacağını açıkladı.

ANTALYA KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

ATSO Başkanı Davut Çetin ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e 11 yıldır böyle bir etkinlik gerçekleştirdiği için teşekkür etti. ATSO Başkanı Çetin konuşmasında ise şunlara değindi: "Bu festival, fuar biraz da festival havasında ciddi katılımcılarla geçiyor. Organizasyon çok iyi. Geçen sene de önermiştim umuyorum ANFAŞ'ta ileride daha büyüğünü yapacağız. Artık fuar buraya sığmamaya başladı. Kültür ve sanatın temeli bu tür etkinliklerden geçiyor. Biz de bu etkinlikleri yapıyoruz. Antalya'da bu tür etkinlikler daha çok artması lazım" dedi.

FUARA YOĞUN İLGİ

Konuşmalardan sonra ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, davetlilerle birlikte 11. Antalya Kitap Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti. Başkan Böcek, davetlilerle birlikte kitap fuarının gezerek, fuara katılan yazar ve kitapseverlere teşekkür etti. 11. Antalya Kitap Fuarı 15-24 Ekim tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 10. 00 ile 20. 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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