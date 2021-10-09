106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da yaşayan astım ve kalp hastası Nuriye Özkan (106), yakalandığı koronavirüsü evde gördüğü tedavi ile yenmeyi başardı.

TRABZON'da yaşayan astım ve kalp hastası Nuriye Özkan (106), yakalandığı koronavirüsü evde gördüğü tedavi ile yenmeyi başardı. Sağlığını yaptırdığı 2 doz Covid-19 aşısına borçlu olduğunu söyleyen Özkan, Herkes tedbirini alsın, aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu dedi.

Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk, 64 torun sahibi Nuriye Özkan'ın yüksek ateş belirtisi ile gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınıp tedavisine başlanan Nuriye Özkan kısa sürede sağlığına kavuştu. Daha önce 2 doz Covid-19 aşısını yaptıran Özkan, 3'üncü doz aşısı için gününü bekliyor.

'HERKES TEDBİRİNİ ALSIN AŞILARINI OLSUN'

Hastalığın şakası olmadığını söyleyen Özkan, 106 yaşındayım. Midemden ve kalbimden ameliyatlıyım. Astım, bronşit hastalığım da var. Yaşlılık da var, rahatsızlandım. Beni hastaneye getirdiler, test yapıldı. Sonra bu hastalığa yakalandığımı söylediler. Benim hiçbir yerden haberim olmadı. Yaşlılıktan dolayı ağrılarım zaten vardı. Hastalandığımı anlamadım bile. Abdest alırken başıma su veriyordum bir baktım ki başımdan alev atıyor. Evde karantinaya aldılar bizi. Gelinim de hastalanmış. Ama hepimizin aşıları yapılmıştı. Hastalığı atlattık. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Herkes tedbirini alsın aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu şimdi durumum diye konuştu.

'ANNEM HASTALIĞI EVDE ATLATTI'

Koronavirüse karşı en büyük silahın aşı olduğunu belirten Nuriye Özkan'ın oğlu Temel Özkan da, Annemi aşı olmaya ikna ettik. İki doz aşısını oldu. Daha sonra bize sıra geldi, bizler de aşımızı olduk. İlk annem koronavirüse yakalandı. Daha sonra benim eşime geçti hastalık. Evde karantina sürecimiz başladı, 12 günün ardından hastalığı atlattık. Biz hep haberler de izliyorduk hastalığın çok zor atlatıldığını. Ama çok şükür aşıların büyük etkisi var. Hiçbir şey anlamadan hastalığı 106 yaşındaki annem evde atlattı. Aşıdan halen daha korkan, endişe eden insanlar var. Aşı bu hastalığa karşı bizim silahımız. Hiç kimse çekinmesin aşısını olsun. Yoksa sonradan çok pişman olurlar dedi.

106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ

106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ

106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ

106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ

106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ

106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ

106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ

106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ

106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilere 3'üncü doz Turkovac aşısı uygulanması için resmi onay verildi

2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilere 3'üncü doz Turkovac aşısı uygulanması için resmi onay verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Donald Trump Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 106 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, 'SAĞLIĞIMI AŞIYA BORÇLUYUM' DEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 09:48:01. #1.13#