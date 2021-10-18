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101 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel
101 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulundu

AFYONKARAHİSAR'da hayvan otlatan çobanın arazide kafatası görüp jandarmaya ihbarı üzerine yapılan kazıda, erkek cesedi bulundu.

AFYONKARAHİSAR'da hayvan otlatan çobanın arazide kafatası görüp jandarmaya ihbarı üzerine yapılan kazıda, erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerindeki giysinin cebinden 101 gündür kendisinden haber alınamayan Osman Gönk'e (40) ait banka ve kimlik kartı çıktı.

Merkeze bağlı Burhaniye köyünde çobanlık yapan yabancı uyruklu M.F., bu sabah saatlerinde merada hayvan otlatırken toprağın yüzeyindeki kafatasını fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, kepçeyle yaptığı kazıda, toprağa gömülü cesede ulaştı. Yapılan incelemede cesedin üzerindeki giysinin cebinden, Fethibey beldesinde 9 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında arkadaşıyla buluşmak için evden ayrılıp daha haber alınamayan Osman Gönk'e ait banka ve kimlik kartı çıktı.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Ekiplerin çalışmasını duyan Osman Gönk'ün yakınları, cesedin bulunduğu araziye gelip bilgi aldı.

Cesedin Gönk'e ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA testi yapılacağı belirtilirken, cinayet üzerinde duran jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


101 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulundu

101 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulundu

101 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri
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