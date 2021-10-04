1000'e yakın öğrenci Trakya'nın en büyük Hayvan Barınağı'ndaydı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - 3 gün süren festivalde renkli görüntüler oluşurken, "Patili Dostlar Güzellik Yarışması" büyük beğeni topladı ve festival kapsamında Trakya'nın en büyük sokak hayvanları bakımevi olan Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'nin açılışı TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un teşrifleriyle gerçekleştirildi.

YAKLAŞIK 1000 ÖĞRENCİ BARINAĞINDAYDI

Festivalin son günü olan 4 Ekim 2021 Pazartesi günü, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde öğrenciler sokak hayvanları geçici bakımevini ziyaret etti.

Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'nde 1000'e yakın öğrenci misafir edilirken, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu öğrenciler ile bir araya geldi.

"Sokak hayvanlarına mama, su koyarak yardımcı olabilirsiniz"

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle programda konuşan Keşan Belediyesi Veteriner Hekimi Hasan Nural, "Hayvanlar yılın 365 günü beraber yaşadığımız canlılar. Sadece bir gün değil her gün onları korumalıyız. Onlar sokağımızın, mahallemizin sakinleri. Yaşam haklarına saygı göstermeliyiz. Burada yeni bir bakımevi açtık. Sokak canlarımızın aşılarını, kısırlaştırmalarını, tedavilerini burada yaparak, yaşam alanlarına bırakıyoruz. Hayvanların yaşam alanları sokaklardır. Bakımevleri sürekli kalacakları yerler değil. Sokak hayvanlarına mama, su koyarak yardımcı olabilirsiniz. Zor durumda olanlar için de belediyemize haber verebilirsiniz. Bizi sık sık ziyaret edebilir ve hayvan sahiplenebilirsiniz. Pati Parkımız da açıldı. Burada vakit geçirebilirsiniz." dedi.

"1000'e yakın öğrencimiz barınağımızı ziyaret etti"

Daha sonra söz alan Mustafa Helvacıoğlu ise festivalin 3. gününde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Trakya'ya değil, Türkiye'ye örnek olduk. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Keşanlılar, öğrencisinden işletmecisine kadar, bürokrasisinden siyasetine kadar herkes doğru düşünüyor, ileri düşünüyor. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. 1000'e yakın öğrencimiz barınağımızı ziyaret etti. Dolu dolu bir festival oluyor ve seneye gerçekleştireceğimiz 2'inci Trakya Pet Fest'te daha da çok sürprizimiz olacak. Akşamları da programlar olacak. Çocuklarımızdan Türkiye'ye örnek olacak, bilinci arttıracak işler yapmasını istiyoruz. Can dostlarımızı yalnız bırakmayınız. Her okulumuzun köpeği, kedisi olsun. Bu konuda gereken desteği vermeye hazırız. Sokaklarda yaşayan canlarımız için barınaklar vermeye hazırız."

Konuşmaların ardından öğrenciler, Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'ni gezdi.

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