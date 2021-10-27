100 Yaş Evinde Sağlıklı Yaş Alma Eğitimleri Başladı

FETHİYE, MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyete sokulan 100 yaş evinde 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla yaş alma eğitimleri başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu 100 Yaş Evi sağlıklı bir yaşam için Alzheimer ve koruyucu beslenme konuları üzerine eğitimler düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Fethiye 100 yaş evinde Alzheimer ve koruyucu beslenme konulu eğitim verildi. Eğitimde 100 yaş evi sakinlerine "Alzheimer, bilişsel bozukluk, duygusal ve davranışsal değişiklikler, fiziksel ve fonksiyonel gerilemeler ile ilişkili ileri yaşta yaş ilerledikçe sıklığı artan bir hastalık" olduğu anlatıldı. 100 yaş evi üyeleri eğitmenlere, yaşadıkları sıkıntıları anlatarak 'Alzheimer ve Koruyucu Beslenme' hakkında detaylı bilgiler aldı. Fethiye 100 yaş evi üyeleri kendilerine böyle bir imkan sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti.

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