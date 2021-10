100 Thieves ve Lil Nas X'ten heyecanlandıran iş birliği!

Temsilcimiz Can "Closer" Çelik'in mücadele ettiği 100 Thieves, ünlü şarkıcı Lil Nas X eşliğinde yeni bir video yayınladı!

"100 Thieves x Lil Nas X

Bu, şampiyonlar için!"

Son zamanların yükselişteki isimlerinden Lil Nas X, yakından tanıdığımız 100T ile heyecanlandıran bir iş birliğine imza attı. Bugün başlayan 2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması öncesi taraftarları heyecanlandırmak ve yükseltmek adına yapılan çalışmada sanatçı son albümü MONTERO'dan "THATS WHAT I WANT" ve "INDUSTRY BABY"yi seslendiriyor. Ayrıca klipte 100T LoL takımının yanı sıra, Kuzey Amerika LoL'ünü takip edenlerin tanıyabileceği Nadeshot, CouRage, Valkyrae ve JHB bulunuyor. Temsilcimiz Closer da Türk bayrağı detaylı forması ile bizleri videoda gururlandırdı!

Klipte görebileceğiniz gibi Lil Nas X, ilk kez kendini LCS kupası ile gösteriyor. Hatırlanacağı üzere 100T Ağustos ayında yaşadıkları şampiyonluk ile bu kupayı evine götürmeyi başarmıştı.

Heyecan verici bu videonun yanı sıra takımın Youtube kanalında eğlenceli kamera arkası görüntüler de yer alıyor. Bu videoda Lil Nas X ile Nadeshot'ın telefonda konuştukları ilgi çekici bir kısım da var.

Bu iş birliği hali hazırda birkaç gündür taraftarlar tarafından bekleniyordu. Haftanın önceki günlerinde Valkyrae, sanatçı ile birlikte bir fotoğraf paylaşmış ve bu videonun gelebileceğinin sinyallerini vermişti.

100T'nin grup aşaması macerası bugün saat 19: 00'da EDward Gaming karşısında başlıyor olacak!

