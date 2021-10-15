100 engellinin yüzü tekerlekli sandalye ile güldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

100 engellinin yüzü tekerlekli sandalye ile güldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
100 engellinin yüzü tekerlekli sandalye ile güldü

Kahramanmaraş'ta toplanan mavi kapaklarla elde edilen tekerlekli sandalyeler, Onikişubat Belediyesi'nin de katkılarıyla 100 engelliye umut oldu.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta toplanan mavi kapaklarla elde edilen tekerlekli sandalyeler, Onikişubat Belediyesi'nin de katkılarıyla 100 engelliye umut oldu.

Kahramanmaraş'ta şehit, gazi ve engelli yakınları, Onikişubat Belediyesi'nin organize ettiği EXPO alanında kahvaltıda buluştu. Kahvaltı sonrası hazır bulunan 100 tekerlekli sandalye, 100 engelliye dağıtıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in tek tek dağıttığı tekerlekli sandalyeler ile engellilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Çeşitli okullardan gruplar halinde gelen minik öğrenciler de topladıkları mavi kapaklarla kampanyaya destek oldu.

Engellilerin yanında olmaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "100 tane engelli kardeşimizin yüzü gülsün diye 100 tane engelli arabası aldık. Kahvaltıda buluştuk ve bu arabaları ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Şehit ve gazi ailelerimiz de buradaydı ve her arabamızın arkasında bir şehidimizin ismi vardı. Dedik ki, 'Bu şehitlerimizi unutmayalım, her gün dua edelim' diye istekte bulunduk. Belediyeciliğin güzel tarafı da bu. Mutluluğu ve kardeşliği insanlarımızla beraber yaşamaktır" dedi.

Okulda kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Zeki Gülmez de mavi kapaklarla projeye destek oldu. Gülmez, "Cuma gününün feyzi ve bereketinden faydalanarak 30 tane şehit kardeşimizin adına arabamızı verdik. Mavi kapak kampanyasına destek veren Onikişubat Belediye'mize teşekkür ederiz" dedi.

Tekerlekli sandalyesine kavuşan engelli ve yakınları ise mutlu olduklarını ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ

100 engellinin yüzü tekerlekli sandalye ile güldü

100 engellinin yüzü tekerlekli sandalye ile güldü

100 engellinin yüzü tekerlekli sandalye ile güldü

100 engellinin yüzü tekerlekli sandalye ile güldü

100 engellinin yüzü tekerlekli sandalye ile güldü

100 engellinin yüzü tekerlekli sandalye ile güldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu İsmet Uçma
Magazin Okan Bayülgen
Spor Şenol Güneş Sergio Perez Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mimar Sinan Kadir Topbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 100 engellinin yüzü tekerlekli sandalye ile güldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 15:04:55. #1.11#