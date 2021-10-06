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100 bin TL değerinde kablo çaldı, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
100 bin TL değerinde kablo çaldı, tutuklandı

KAYSERİ'de, 100 bin TL değerinde iletişim kablosu çalan R.S (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'de, 100 bin TL değerinde iletişim kablosu çalan R.S (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesinde 7 bölgede yaşanan iletişim kablosu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını R.S. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli R.S., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, çalınan kabloların 100 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.


100 bin TL değerinde kablo çaldı, tutuklandı

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