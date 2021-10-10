10 yaşındaki Emirşah'ı okul sevgisi konuşturdu

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de 2 yaşındayken kas hastası olduğu anlaşılan ve hastalığının ilerlemesi nedeniyle yürüyemeyen 10 yaşındaki Emirşah, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarının sevgisi ile yeniden konuşmaya başladı.

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 125. Yıl İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Emirşah Durmaz'ın, 2 yaşındayken bacaklarında oluşan şişmeler nedeniyle götürüldüğü hastanede (DMD) kas hastası olduğu anlaşıldı. Hastalığının ilerlemesi nedeniyle yürüyemez hale gelen ve dış dünyaya kapanan Durmaz, ailesi haricinde ise kimseyle konuşmamaya başladı. Okulların yüz yüze eğitime yeniden başlaması ile sınıf öğretmeni Ömer Baltaş'ın özel olarak ilgi gösterdiği Durmaz, arkadaşlarının da sevgisi ile tekrar konuşmaya başladı.

Alkışlar eşliğinde derse başlıyorlar

Sınıf başkanı olarak atanan ve her sabah okul girişinde kendisini karşılayan öğretmeni ile sınıfa giren Durmaz'ı arkadaşları sloganlar ve alkışlar eşliğinde karşılıyor. Teneffüs saatlerinde ise tekerlekli sandalyesini adeta taht gibi taşıyan arkadaşları, "Emirşah padişah" şeklinde sloganlar eşliğinde bahçeye çıkarıp birlikte Oyunlar oynuyor.

18 yıllık eğitimci olan Ömer Baltaş, "Emirşah okulda normalde hiç konuşmuyordu zamanla ilgi ve sevgi ile konuşmaya başladı benimle halen konuşmuyor ancak sınıf arkadaşları ile kulaktan kulağa konuşmaya başladı. En son sırtım dönükken sesini duydum döndüğümde ise hemen sustu artık yavaş yavaş konuşmaya başladı bu bizim için güzel bir gelişme. Kendisini bütün etkinliklere katmaya çalışıyorum çeşitli oyunlar oynatıyorum ve hiçbir oyundan geri bırakmıyorum bazı oyunları ise ona uyarlıyor ya da uyarlamak zorunda kalıyorum müzik derslerinde ise onu da koroya dahil ediyorum belki diliyle söylemiyor ama yüreğinden söylediğine eminim. Okul giriş çıkışlarında ya da teneffüse çıkarken onu onure edecek şekilde çocuklara 'Emirşah padişah' şeklinde sloganlar attırıyorum ve bu onun çok hoşuna gidiyor. Tekerlekli sandalyesinin onun tahtı olduğunu söylüyorum gülüyor ve tebessüm ediyor ancak ileride benimle de konuşacağına eminim" diye konuştu.

"Ömer hocanın sayesinde konuşmaya ve çocuklara uyum sağlamaya başladı"

Anne Halise Durmaz ise, "Emirşah 2 yaşında iken bacaklarında şişlik oluştu doktora götürdük (DMD) kas hastası olduğu anlaşıldı. 2 yaşından bu yana tedavi görüyor şu anda ise yürüyemiyor okula götürüp getirme konusunda zorlanıyoruz. Evde iken çok konuşan bir çocuk ama okula geldiği zaman çok sessiz oluyor kimseyle konuşmuyor. Öğretmeninin ilgisi sayesinde yeni yeni biraz aşmaya başladık. İlk başta arkadaşları onu konuşamıyor sanıyorlardı. Ama normalde çok konuşan bir çocuk, Ömer hocanın sayesinde konuşmaya ve çocuklara uyum sağlamaya başladı, oyun oynamaya başladı. Beden derslerinde falan çok ilgileniyor hocası onunla 8 yaşına kadar aksayarak da olsa yürüyordu. Ama şu anda tamamen yürüyemiyor hastalığı ilerlediğinden dolayı. Tekerlekli sandalyesi var ama birilerinin yardımı olmadan merdiven çıkartamıyorum rahat dolaşamıyor korkuyorum sandalyesini çocuklar devirir diye çok hızlı sürüyorlar. Akülü arabası olsa daha iyi olurdu kendi başına dolaşmak istiyor her yere gitmek istiyor ama bir yere gidemiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

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