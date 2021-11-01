10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te vefat eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıl dönümünün 82. yılında tüm ülkede anılacak. Türk milleti için büyük önem taşıyan gün öncesi 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi? gibi sorular internette aranmaya başladı.

10 KASIM'DA NE OLDU?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 KASIM 2020 TATİL Mİ?

10 Kasım günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Fakat 10 Kasım günü resmi tatil değildir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

10 KASIM HAFTA İÇİ Mİ, HANGİ GÜN?

2021 yılında 10 Kasım günü Çarşamba gününe denk geliyor.

10 KASIM HANGİ GÜN?

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. 10 Kasım 2021, bu yıl Çarşamba gününe denk gelmektedir

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ulusal yas günü olan 10 Kasım'da bayraklar yarıya indirilir ve Atatürk anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunur. 2020 yılında ise 10 Kasım, Çarşamba gününe denk geliyor. Diğer yandan bu yıl Atatürk, vefatının 82. yılında saygıyla anılacak.

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