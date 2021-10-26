Araştırma Merkezleri

10 Kasım Atamızı Anma Konseri

Çankaya Üniversitesi olarak Atamızı vefatının 83. yıl dönümünde sevdiği şarkı ve aryalarla anıyoruz. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü, saat 15. 00'da, Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi'nde, ALLEGRA ENSEMBLE grubu sahne alacaktır. Yüz yüze gerçekleştirilecek olan konser, eş zamanlı olarak https://zoom. us/j/95937920103 linki aracılığıyla Zoom üzerinden de canlı yayınlanacaktır.

Tüm Öğrencilerimiz, Akademik ve İdari Personelimiz konsere davetlidir. TURK 101-102-103 dersi final ön koşulu etkinliklerinden olan konser öncesi girişte, "Öğrenci Kimlik Kartı" okutulması zorunludur. Sosyal mesafe dolayısıyla salon kapasitesi dolduktan sonra giriş yapılamayacaktır.

Duyuru Ekleme Tarihi : 26. 10. 2021 13: 41

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