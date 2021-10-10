10 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
10 Ekim 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko
03:40 Aktüel Futbol
05:40 Spor Artı
06:40 A Milli Futbol Takımı Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Kazakistan
08:35 A Milli Futbol Takımı Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Cizre Bld.- Fenerbahçe HDI Sigorta
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Bülteni
19:45 Futbol Gecesi
21:40 UEFA Uluslar Ligi Final Maçı