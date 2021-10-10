10 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko

03:40 Aktüel Futbol

05:40 Spor Artı

06:40 A Milli Futbol Takımı Özetler

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Brezilya - Kazakistan

08:35 A Milli Futbol Takımı Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Sabahı

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Spor Kitaplığı

12:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Cizre Bld.- Fenerbahçe HDI Sigorta

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Bülteni

19:45 Futbol Gecesi

21:40 UEFA Uluslar Ligi Final Maçı

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