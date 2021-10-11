10 Ekim 2021 Haberleri
10 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Bu sefer finalde geriden geldiler! Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa
- Bakan Koca merak uyandıran '4, 3, 2 ne demek?' paylaşımına açıklık getirdi
- Gençler arasında çıkan 'yan baktın' kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
- Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor
- Transfer savaşı çıkacak! Süper Lig'in devleri, Sivas'ın yıldızı için karşı karşıya
- Cezaevi yılları sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?
- Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Mercedes takımıyla arasında geçen diyaloğu anlattı
- Acı haberin ulaştığı Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı
- İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında konser verdi
- Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım
- Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi
- Z kuşağı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yorum: Bizimki TEKNOFEST kuşağı
- Flash TV'de ana haber bültenlerini Can Ataklı sunacak
- Avrupa'dan iki kulüp, Galatasaray'ın kapısını Kerem için çalacak! İşte teklif edecekleri rakam
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi
- Husumetlisinden kaçarken sırtından vurulmuştu! Olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
- İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı
- Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı
- Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi olmazsa olmaz iki noktaya dikkat çekti
- Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti
- Dünya Kupası şansını zora sokan Milli Takım'da Merih Demiral: Takımdaki ortam gayet güzel
- Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama
- Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi
- Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalyanın sahibi oldu
- Cansız beden için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı
- 'Ofsaytı kaldıracağız' diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlar için: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar
- Halil Umut Meler öyle bir maça atandı ki sosyal medyada dalga konusu oldu
- Günay Musayeva, göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'e damga vurdu
- 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini büyüledi
- Tartışma yaratan yasak! Kadınların televizyonda pizza yemesini yasakladılar
- Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın
- Trende korku dolu anlar! 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti
- Nişan töreninde yüksek ses nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti, 1 kişi hayatını kaybetti
- Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi
- KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım
- Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci
- 'Bu kış çok zor geçecek' diyen İngiliz uzmandan grip ve koronavirüs uyarısı: Ölüm oranı 2 kat arttı
- Büyük bunalımda! 29 yaşındaki Neymar'dan futbolu bırakma sinyali
- Park halindeki iki tırı alev topuna çeviren yangını sürücülerden birinin çıkardığı ortaya çıktı
- Eşini öldüren emekli öğretmen kendini böyle savundu: Çok konuşuyordu
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