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10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 10 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 10 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep'e kaçak sigara getireceği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 10 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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