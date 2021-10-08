1 ton 200 kilo demir 10 dakikada çalındı; hırsızlık kamerada

ERZURUM'da, cami yanına yapımına başlanan tuvalet inşaatında kullanılacak 1 ton 200 kilo demir, 3 kişi tarafından 10 dakikada çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 1 Ekim günü saat 23.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Köseömerağa Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Caminin yanında yapımına başlanan tuvalet için kullanılmak üzere depolanan 1 ton 200 kilo demir ve bir miktar kereste, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kamyonete yüklenerek çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, sabah namazı için camiye gelen imam Alaattin Bülbül, bahçedeki demirleri göremeyince durumu polise bildirdi.

Müteahhit Muhammed Özdemir (42) de, "Normalde bir şantiye elemanı götürdüğün zaman o demiri ortalama 1- 1,5 saatte kaldırır. Bu elemanlar gayretli insanlar, inşaatta çalışmış olsalar kalifiye eleman olarak adlandırılırlar. Ama gelin görün ki çalışmak yerine çalmaya kafa yormuşlar. 10 dakika içinde bütün malzemeyi yükleyip götürdüler" diye konuştu.