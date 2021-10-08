1 ton 200 kilo demir 10 dakikada çalındı; hırsızlık kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1 ton 200 kilo demir 10 dakikada çalındı; hırsızlık kamerada

Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Haberler | Güncel
1 ton 200 kilo demir 10 dakikada çalındı; hırsızlık kamerada

ERZURUM'da, cami yanına yapımına başlanan tuvalet inşaatında kullanılacak 1 ton 200 kilo demir, 3 kişi tarafından 10 dakikada çalındı.

ERZURUM'da, cami yanına yapımına başlanan tuvalet inşaatında kullanılacak 1 ton 200 kilo demir, 3 kişi tarafından 10 dakikada çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 1 Ekim günü saat 23.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Köseömerağa Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Caminin yanında yapımına başlanan tuvalet için kullanılmak üzere depolanan 1 ton 200 kilo demir ve bir miktar kereste, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kamyonete yüklenerek çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, sabah namazı için camiye gelen imam Alaattin Bülbül, bahçedeki demirleri göremeyince durumu polise bildirdi.

Alaattin Bülbül, "Camimizin tuvaletine ait inşaatta bulunan demirler kimliği belirsiz kişiler tarafından araçlarına yüklenip götürülmüş. Ben cami imam hatibi olarak, mahalle sakini olarak bu tür şeylerin olmamasını talep ediyoruz. Bu tür eylemlerde bulunan şahısların da bir an evvel yakalanıp en ağır cezalara çarptırılmasını istiyoruz ki mahallemizde bu tür olaylar bir daha tekerrür etmesin" dedi.

Müteahhit Muhammed Özdemir (42) de, "Normalde bir şantiye elemanı götürdüğün zaman o demiri ortalama 1- 1,5 saatte kaldırır. Bu elemanlar gayretli insanlar, inşaatta çalışmış olsalar kalifiye eleman olarak adlandırılırlar. Ama gelin görün ki çalışmak yerine çalmaya kafa yormuşlar. 10 dakika içinde bütün malzemeyi yükleyip götürdüler" diye konuştu.


1 ton 200 kilo demir 10 dakikada çalındı; hırsızlık kamerada

1 ton 200 kilo demir 10 dakikada çalındı; hırsızlık kamerada

1 ton 200 kilo demir 10 dakikada çalındı; hırsızlık kamerada

1 ton 200 kilo demir 10 dakikada çalındı; hırsızlık kamerada

1 ton 200 kilo demir 10 dakikada çalındı; hırsızlık kamerada

Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Son Dakika Haberleri
Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu

Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu

 Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu

Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Mustafa Keser
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 1 ton 200 kilo demir 10 dakikada çalındı; hırsızlık kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 11:22:28. #1.13#